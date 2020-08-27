الرئيس الأمريكي يدعو لتهدئة التوترات بين اليونان وتركيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

متابعات_ الخليج 365

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الحوار لتهدئة التوترات السائدة بين اليونان وتركيا.



وبحسب بيان للبيت الأبيض، فإن الرئيس ترامب عبر "هاتفيا" لرئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس عن قلقه من التوتر الحاصل بين أثينا وأنقرة.

وأجرى الرئيس الأمريكي اتصالا مماثلا بنظيره التركي رجب طيب أردوغان بحث خلاله "القضايا الثنائية والإقليمية ومنها البحر المتوسط"، بحسب بيان صادر عن الرئاسة التركية.

وتصدر التصعيد التركي في شرق المتوسط ضد اليونان، أجندة اجتماع وزراء دفاع الدول الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، الأربعاء، في العاصمة الألمانية برلين.

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والثلاثاء، حذر وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، خلال زيارة لأثينا من أن الوضع قد تطور إلى "لعب بالنار"، مؤكدا ضرورة وقف التصعيد الآن.

كانت اليونان، قد انتقدت مجددا التحركات التركية التي وصفتها بـ"الاستفزازية" في البحر المتوسط، وانتهاك سيادة الدول المجاورة.

واتهم وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياس، تركيا بمحاولة تنفيذ مخططات توسعية على حساب جيرانها للهيمنة على البحر المتوسط وثرواته.

وفي يناير/كانون الثاني الماضي، اتهمت قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي، أنقرة بـ"القرصنة" بسبب أعمال الحفر التي تقوم بها داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة للجزيرة.