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الكاظمي يستقبل وزير الخارجية السعودي ببغداد

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الخميس، إلى العاصمة العراقية بغداد.

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واستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وزير الخارجية السعودي الذي من المرتقب أن يلتقي أيضاً نظيره العراقي فؤاد حسين.

وكان وزير الخارجية العراقي قد استقبل في مكتبه ببغداد، الثلاثاء الماضي، السفير السعودي لدى العراق عبدالعزيز الشمري.

وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسُبل تعزيزها بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين.

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