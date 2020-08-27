شكرا لقرائتكم خبر عن وائل غنيم يفضح إعلام الإخوان: بغبغانات وبترددوا الكلام اللى بيتقالكم من قطر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تظل المكالمة التى أجراها الناشط وائل غنيم مع قناة مكملين، خير شاهد على فضائح وأكاذيب الإعلام الاخوانى، ومحاولته المستمرة التحريض ضد الدولة المصرية ونشر الشائعات والأكاذيب عنها.

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وخلال هذه المكالمة مع قناة مكملين الإخوانية، قال وائل غنيم: عزام التميمى يأخذ أموالا من قطر وقاعد يخطط لمستقبل مصر وهو مبعرفش عنها حاجة، والمعارضة ليست متفقة على وثيقة ولا عارفة تتفق على أى حاجة، فقبل ما أتكلم مع أى معارضة أنا محتاج أعرف مين اللى بيمولهم، أنت مدخلنى فى مداخلة معاك عاوزنى أضرب نار وأعارض وأشتم.. ده مينفعش".

وتابع وائل غنيم: "انتوا - أى الإخوان - بغبغانات وبترددوا الكلام اللى بيتقالكوا من قطر وطلعتوا إشاعة إن الإمارات مولت حركة تمرد، أنت معندكش مشكلة قطر تمولك بس تضايق لو الإمارات مولت حركة تمرد".