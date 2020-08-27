شكرا لقرائتكم خبر عن قاض منشق عن الإخوان يصف قناة الجزيرة بعاصمة الظلام ومنبر الأكاذيب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - "قناة الجزيرة عاصمة ظلام أو قناة الشيطان التى تبث إرسالها من عاصمة مملكة الظلام تحت إشراف وبتوجيهات من المخابرات القطرية دائما ما تسعى إلى بث الشائعات وترويج الأكاذيب بشكل ممنهج مدروس وفق أجندة شيطانية تستهدف إثارة الفتن وخلق حالة من الفوضى على نحو يؤدى إلى الإضرار بأمن مصر القومى ومصالحها العليا" بهذه الكلمات لخص المستشار عماد أبو هاشم القاض المنشق عن الإخوان إعلام تميم بن حمد أمير الدوحة.

وقال "هاشم" فى تصريحات لـ" الخليج 365" :"قناة الجزيرة التى يديرها ممثلو الشيطان فى قطر دائما ما تأخذ فى الحسبان السعى إلى محاولة إلقاء ظلال التشكيك والتسفيه حول كل ما تبرمه مصر من اتفاقيات و معاهدات دولية أو ما تعقده من صفقات تجارية ولاسيما تلك المتعلقة بتسليح الجيش المصرى زاعمه أنها ضارة أو لا تصب فى مصلحة الشعب المصرى ؛ و ذلك لتكوين جبهات ضغط شعبى تعمل على الحيلولة بين صانعى القرار وبين إتمام مثل تلك المعاهدات أو الصفقات بما يحقق مآرب الإخوان والقوى الدولية المعادية التى من مصلحتها إثناء مصر عن إتمامها بأى شكل كان، و دائما ما يقسم الأبالسة التى تستحضرهم قناة الجزيرة على شاشاتها بتعزيمه الدولار أنهم للمصرين من الناصحين".

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وأضاف :"على الأقل فقد نجح أمير الظلام تميم بن حمد، وأتباعه من سفراء جهنم عبر شاشات قناة الجزيرة التى تخصصت فى استحضار الأبالسة و الشياطين من صنف و لون فى الحفاظ على الكتلة الصلبة لتنظيم الإخوان الفاسقين ولعرقلة مصر و ذلك بإمطارهم بوابل منهمر لا ينقطع من مثل هذه الشائعات و تلك الأكاذيب بهدف الحيلولة بينهم و بين إعلام الدولة الوطنى من أن يصل إلى ما تبقى فيهم من عقل أو ضمير ، و هو ما يعد خسارة ملموسة فى معركة الوعى التى نخوضها فى مواجهة قوى الشر و الظلام".