شكرا لقرائتكم خبر عن نقل النواب تشيد بمبادرة الرئاسة "مراكب النجاة" لتصديها للهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل، إن الفقر والبطالة يعدان من أهم أسباب ظاهرة الهجرة غير الشرعية، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودا كبيرة في مواجهة ومكافحة الهجرة غير الشرعية من خلال توعية الشباب بمخاطرها، فضلًا عن طرح فرص العمل الحقيقية والمجزية تحفيزًا للشباب على الالتحاق بها، كما تلعب وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج دورًا مهمًا في التوعية من خلال تنظيم حملات توعية وحوارات وندوات تثقيفية بمراكز الشباب والجامعات وقصور الثقافة الجماهيرية بالمحافظات.

وأشاد زين الدين، بمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى «مراكب النجاة»، لتوفير فرص العمل للشباب، مشيرًا إلى أن مصر لم يخرج منها مركب هجرة غير شرعية منذ 2016، كما أن اتجاه الدولة لعمل المشروعات القومية العملاقة والمشروعات التنموية وفتح الأبواب أمام الاستثمار سواء المحلي أو الأجنبي سوف يستوعب نسبة ليست بقليلة من البطالة .

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وأشار إلى ٱن ارتفاع معدل البطالة في مصر إلى 9.6% خلال الربع الثاني من 2020 المنتهي في يونيو الماضي، وفقا للبيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، واقتربت البطالة من أعلى معدلاتها منذ عامين، بعد أن أجبرت جائحة "كوفيد-19" العديد من الشركات والأنشطة الاقتصادية على وقف أعمالها، حيث كان معدل البطالة بلغ 7.7% في نهاية مارس الماضي، قبل أن يرتفع إلى 9.2% في أبريل مع تشديد الحكومة للإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة.

وأكد النائب ضرورة خلق فرص عمل جديدة لهؤلاء الذين أطاحت بهم كورونا من وظائفهم، مطالبا بتطوير وتحديث مراكز التدريب وتهيئة فرص العمل المنتج واللائق أمام الشباب، ولاسيما في مجال المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.