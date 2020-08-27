بالصور.. انطلاق مبادرة "أنت أقوى من المخدرات" بجامعة الإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية– محمد عامر:

أطلقت جامعة الإسكندرية، اليوم الخميس، حملة توعوية وتثقيفية عن مخاطر الإدمان والتعاطي تحت عنوان "أنت أقوى من المخدرات"، وذلك بكليات مجمع العلوم الإنسانية والمجمع الطبي وكلية العلوم.

ومن جانبه، قال الدكتور علاء الدين رمضان، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن الحملة تأتي بالتعاون مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي بوزارة التضامن الاجتماعي.

وأضاف نائب رئيس جامعة الإسكندرية، أن الحملة تهدف لتوعية شباب الجامعة بمخاطر التعاطي وإدمان المخدرات، وتوجيه نشاطهم في مجالات أخرى مثل الرياضة والابتكار، لخلق جيل واعي قادر على تحديات المستقبل.