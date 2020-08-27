وفد أوروبي يتفقد مشروع خزان مياه الشرب بمنطقة أرض اللواء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

زار وفد رفيع المستوى من مفوضية الاتحاد الأوروبي والوكالة الفرنسية للتنمية مواقع العمل الخاصة ببرنامج التطوير الحضري والبنية الأساسية التي ينفذها جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمنطقة أرض اللواء بمحافظة الجيزة، بحسب بيان من الجهاز اليوم الخميس.

وتفقد الوفد مشروع خزان مياه الشرب بمنطقة أرض اللواء والذي يقوم بتنفيذه الجهاز بالتعاون مع محافظة الجيزة والجهات المعنية وتصل سعة الخزان إلى 6 آلاف متر مكعب، ويعمل على توفير مياه الشرب النقية لحوالي 35 ألف أسرة وتبلغ تكلفة تنفيذه 24 مليون جنيه.

وقدم مدحت مسعود رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية بالجهاز، عرضا أثناء الزيارة، أوضح خلاله أن هذا المشروع يتم تنفيذه ضمن برنامج الارتقاء الحضري وتعزيز فرص العمل بالمناطق غير المخططة الذى ينفذه الجهاز منذ يناير 2017 بتمويل من الاتحاد الأوروبي بمنحة مفوضة إلى الوكالة الفرنسية للتنمية تبلغ 15 مليون يورو.

وقال مسعود إن هناك العديد من المشروعات الأخرى التي يتم تنفيذها ضمن برنامج الارتقاء الحضري لتطوير منطقة أرض اللواء ومنها إحلال وتجديد شبكات المياه والصرف الصحي بمنطقتي الصفطاوي وسلامة الراضي بتكلفة تبلغ 61 مليون جنيه.

وأضاف أن هذه المشروعات تتضمن أيضا خط الطرد لتوصيل مياه الشرب من الخزان إلى شبكات المياه بنفس المنطقتين بتكلفة قدرها 25 مليون جنيه.

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وقال طارق شاش نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، إن هذه الزيارة تأتي في إطار تنفيذ توجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز بمتابعة عمل مختلف المشروعات التي ينفذها الجهاز بتمويل من الجهات المانحة.

وأضاف أن توجيهات نيفين جامع تتضمن أيضا العمل على زيادة التعاون مع هذه الجهات وتشجيعها على تقديم مزيد من الدعم والمساندة لأنشطة الجهاز التي تعود بمردود إيجابي على تحسين مستوى معيشة المواطنين.

وأوضح طارق شاش أن الجهاز ينفذ حاليا عددا من المشروعات العامة في إطار التعاون مع مختلف الجهات الدولية لتطوير البنية الأساسية بالمناطق الأكثر احتياجا من خلال تطبيق منهجية العمالة الكثيفة.

وذكر أنه يتم الاستعانة بالعمالة نصف الماهرة وغير الماهرة بدلا من الآلات والمعدات الحديثة مما يسهم في توفير الآلاف من يوميات التشغيل للعمالة غير المنتظمة، ويعمل في نفس الوقت على توفير البيئة المناسبة لإقامة المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتوسع فيها.

وأشادت علا الوكيل، مسئول برنامج التنمية الحضرية بالوكالة الفرنسية للتنمية، بجهود الجهاز والتنسيق مع محافظة الجيزة وشركة مياه الشرب لإنجاز هذا المشروع، مشيرة إلى دور الاتحاد الأوروبي في تمويل برنامج الارتقاء الحضري في المناطق غير المخططة في كل من محافظتي القاهرة والجيزة والذي ينفذ مشروع الخزان في نطاقه، وفقا للبيان.