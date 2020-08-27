ضبط مليون قرص منشط ومكمل غذائي داخل مخزن صيدلية بالدقي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: صادرت إدارة مباحث التموين بالجيزة بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير لقطاع أمن الجيزة مليون قرص أدوية ومنشطات ومكملات غذائية مجهولة المصدر ومهربة جمركيا داخل مخزن خاص بإحدى الصيدليات بمنطقة الدقي. تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة مباحث التموين بالجيزة يفيد بضبط المدير المسئول عن مخزن خاص بإحدى الصيدليات بدائرة قسم شرطة الدقي وبحوزته (مليون قرص أدوية ومنشطات ومكملات غذائية مجهولة المصدر ومهربة جمركيا وغير مسجلة بالجهات المعنية ومحظور تداولها بالأسواق مما تمثله من ضرر بالغ على الصحة العامة) تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين. تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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