فرنسا تسجل 3304 إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، أمس الثلاثاء، عن تسجيل 3304 إصابة جديدة بكورونا ليصبح المجموع 248158 حالة مؤكدة. وتوفي 30544 شخصًا بسبب فيروس كورونا منذ بداية الوباء في فرنسا.

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