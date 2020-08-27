رقصة جريئة لـ" ليلي اسكندر" تضعها تحت طاولة القانون بالسعودية

ليلى اسكندر مغنية وممثلة لبنانية تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي تويتر، فى المملكة العربية السعودية، بعد أن ظهرت في فيديو يخالف الذوق العام، عبر حسابها بموقع سناب شات.

ويظهر الفيديو ليلي اسكندر أثناء سيرها في شوارع السعودية بملابس ضيقة وترقص أمام الجميع على نغمات أغنية وليد توفيق، ما أثار حالة من الغضب على منصات التواصل، دفعت البعض للمطالبة بضرورة القبض عليها من قبل الأجهزة الأمنية وتقديمها للنيابة العامة للتحقيق معها بشكل عاجل، لحماية الذوق العام والعادات والتقاليد فى المجتمع السعودي.

اقرأ أيضًا..ليلى إسكندر تثير الجدل مجددًا حول جنسيتها

وتساءل نشطاء:" أين النيابة العامة عن هذه الناس التي لا تخاف الله وتعليمات الحكومة"، مشيرةين إلى أنه من الضروري ترحيل ليلي اسكندر ومعاقبتها حتى تحترم العادات والتقاليد للمجتمع السعودي.

وتابع مغردون:" على ليلى اسكندر احترام العادات والتقاليد في

المجتمع السعودي قبل كل شيء، مشيرا إلى أنه ينتظر إلقاء القبض عليها خلال الساعات الماضية؛ بسبب الصورة التي ظهرت فيها".

وأكد البعض الآخر، أن ما يحدث من اللبنانية ليلي اسكندر مخالفات بالحملة لقانون الذوق العام ونظام الجرائم المعلوماتية، لافتين إلى أن الجميع فى إنتظار قرار صارم يمنع مثل الأفعال التى تحض على الرذيلة فى المجتمع، قائلين:" الدول العربية تستطيع منافسة الدول المتقدمة دون هذا الاشخاص التى تتجاهل الدين والقانون والذوق العام".

Advertisements

وتطرق مغردون، ليلى اسكندر تخالف الذوق العام، قائلا إنه من المنظور الليبرالي والنسوي، هي حرة ولا حق لأحد منعها أو التعدي على حريتها وتقييدها في جميع اختياراتها الشخصية.

نشأة ليلي اسكندر

ولدت ليلي اسكندر في بلدة القبيات قضاء الشمال في لبنان، وأبوها اللواء لويس يوسف اسكندر وامها هي المحامية ساميه الشيخ جوزيف الخوري.

دراستها

أتمّت ليلي دراساتها العليا في مجال التسويق والإعلان في الجامعة اللبنانية، وحازت على شهادة في التمثيل والإخراج المسرحي.

مشوارها الفني

بدأت مشوارها الفني في السادسة عشرة من العمر حيث نالت الميدالية الذهبية عن فئة الأغنية الطربيه اللبنانية عن فئة "الطرب العربي" في برنامج "ستوديو الفن"، في عام 2004، وشاركت في برنامج ستار أكاديمي في دورته الأولى في الشرق الأوسط.

وفي العام التالي أدت دور البطولة كممثلة ومغنية في مسرحية "إنسان" للأمم المتحدة الأمريكية وشاركت الفنان الكويتي نبيل شعيل بدويتو "لبنان" في حرب تموز 2006 تم اختيار ليلى اسكندر من قبل منظمة الأمم المتحدة لدعم حملة توعية لفيروس نقص المناعة في عام 2006.

في عام 2007 أطلقت اولى اغنياتها الخليجية موتني حب كلام والحان فهد الناصر توزيع ميشيل فاضل، حتى شاركت في فعاليات مهرجان درج الثقافة في الجميزه عام 2008، ولعبت دور البطولة في مسرحية " اوديب " من إخراج جرار افدسيان