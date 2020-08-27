وزير الدفاع العراقى: زيارة فلورانس بارلى تأتى فى إطار التعاون الأمنى والعسكرى

أعلـن وزير الدفاع العراقي، جمعة عناد، أن العراق بصدد تطوير العقود المبرمة مع الجانب الفرنسي بشأن الأسلحة المتطورة، مشيرًا إلى أن زيارة وزيرة الدفاع الفرنسية فلورانس بارلي إلى بغداد تأتي في إطار التعاون الأمني والعسكري.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، بمقر وزارة الدفاع العراقية مع وزيرة الدفاع الفرنسية، حسبما أفادت الوكالة الوطنية العراقية.
من جانبها، أكدت وزيرة الدفاع الفرنسية، أن الزيارة تهدف إلى تعزيز العلاقات بين
وأضافت أن بلادها تدعم إبعاد العراق عن سياسة المحاور لخلق الاستقرار في المنطقة، مبينة دعمهم الكامل للعراق بشأن مكافحة وباء كورونا.
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