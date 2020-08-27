موسكو تتهم واشنطن بعرقلة دورية عسكرية روسية في سوريا

اتهمت موسكو، اليوم الخميس، الجيش الأمريكى بمحاولة عرقلة دورية روسية فى سوريا، بعد أن قالت واشنطن إن جنودًا أمريكيين أصيبوا فى تصادم مع

مركبة روسية.

قالت وزارة الدفاع الروسية فى بيان إن فاليرى جيراسيموف، رئيس الأركان العامة للجيش الروسى، أبلغ

نظيره الأمريكى فى مكالمة هاتفية، أن روسيا أخطرت التحالف الدولى بقيادة الولايات المتحدة فى سوريا بشأن تحركات الدورية الروسية.

ذكرت واشنطن أن الواقعة تمثل انتهاكًا لبروتوكولات الأمن والسلامة المتفق عليها مع موسكو.