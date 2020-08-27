قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من بيت لحم والخليل ورام الله

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خمسة فلسطينيين من بيت لحم والخليل ورام الله، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية

"وفا"، اليوم الخميس، أن الاحتلال الإسرائيلى اعتقل فلسطينيين اثنين من بيت لحم، كما اعتقل فلسطينيًا من الخليل وداهم منازل عدة وفتشها.

وفي رام الله، اعتلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي مواطنين اثنين بعد أن داهمت منزليهما.