إذاعة الكويت تستعد للاحتفال بتكريم قائد العمل الإنساني

يستعد قطاع الإذاعة الكويتية على قدم وساق للاحتفال بالذكرى السادسة على تكريم الشيخ صباح الأحمد امير الكويت لتسميته قائدا للعمل الإنساني وإطلاق لقب الكويت مركزا للعمل الإنساني، وذلك من خلال خطة شاملة تشمل جميع محطاتها الرئيسية البرنامج العام، البرنامج الثاني، القرآن الكريم، كويت FM ومحطة ofm.

وتشمل الخطة استضافة العديد من السياسيين والكتاب والمختصين في مجال العمل الإنساني للحديث عن دور أمير والكويت في إغاثة المنكوبين وذلك عبر برامج البث المباشر، بالإضافة الى إنتاج عدد من الفلاشات بعدة لغات «الإنجليزية والأوردو والفلبيني والفارسي»، تتحدث عن دور الكويت الإنساني ودور صاحب السمو في العمل الإنساني.

وسيتم بث هذه الفلاشات من خلال

المحطات الأجنبية كل بلغتها مطلع الشهر المقبل، ونقلت صحيفة الانباء عن الوكيل المساعد لشئون قطاع الإذاعة الشيخ فهد المبارك تهنئته للشيخ صباح الأحمد لتسميته من جانب الأمم المتحدة ونيله لقب قائد الإنسانية، مؤكدا أن صاحب السمو الأمير قائد حريص على إرساء مفهوم الإنسانية والتعاون من أجل خلق أجواء التعايش والتكافل.

وقال إن الأعمال الإنسانية للشيخ صباح الاحمد أدت دورا أساسيا ومهما في ريادة الكويت وجعلها دولة ذات صيت ذائع ورفيع المستوى وسط دول العالم حتى استحقت لقب مركز إنساني عالمي.

وأشار الشيخ فهد المبرك إلى أن إذاعة الكويت تسعى لأن يكون تاريخ 9/9 المقبل في جميع محطاتها مختلفا عن الأعوام السابقة خصوصا في ظل الظروف الاستثنائية التي نعيشها حاليا بسبب جائحة الكورونا، مؤكدا انه سيتم من خلال خطة الإذاعة تسليط الضوء على دور المؤسسات الحكومية التي تولي العمل الإنساني اهتماما بارزا مثل الصندوق الكويتي للتنمية، مؤسسة الكويت للتقدم العلمي، بيت الزكاة، جمعية الهلال الأحمر بالإضافة إلى تسليط الضوء على تبرعات الأمير لمجموعة من المنظمات العالمية وغيرها حيث سيتم تجيير برامج البث المباشر في 9/9 وتوحيد موضوعاتها للحديث عن دور الكويت إنسانيا ودور صاحب السمو الأمير في مجال العمل الإنساني وذلك من خلال شبكة مراسلين تم تجهيزها من خارج الكويت والذين سيستضيفون من خلال تقاريرهم عدد من المختصين للحديث عن دور الكويت والأمير في مجال العمل الإنساني.