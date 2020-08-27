سجلت وزارة الصحة في المغرب، أمس الأربعاء، عددًا قياسيًا لمن تعافوا من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال 24 ساعة، فيما ارتفع إجمالي المصابين بالبلاد إلى 55 ألفًا و864.
ووفقًا لسكاي نيوز، بحسب السلطات الصحية في المملكة، فإن 2293 من المصابين بالوباء تماثلوا للشفاء بعد تلقي الرعاية الطبية، وهو رقمٌ يومي غير مسبوق في البلاد.
وأوضحت الوزارة، خلال التصريح الصحفي اليومي، أن نسبةفتك فيروس كورونا في البلاد وصلت إلى 1.8 في المئة.
وارتفعت نسبة الفتك بعد تسجيل 29 حالة وفاة جديدة من جراء فيروس كورونا المستجد، فيما وصلت حصيلة ضحايا الفيروس المسبب لجائحة كوفيد-19 إلى 984.
في غضون ذلك، نقل موقع "هسبريس" المغربي، عن الخبير الصحي المغربي، جعفر هيكل، أن المريض الواحد بفيروس كورونا فيالبلاد يكلف مبلغًا يتراوح بين 1500 و2000 دولار
أما الشخص المصاب الذي يتلقى العلاج في البيت بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، فيكلف رقما أقل يقل عن 400 دولار، وفق المصدر نفسه.
وسجل المغرب ارتفاعا ملحوظا في عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا، خلال الآونة الأخيرة، وسط دعوات للمواطنين إلى مراعاة الإرشادات الوقائية من قبيل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.
وبعدما أعلنت المملكة، دخولها إلى المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر الصحي، أعادت السلطات إغلاق عدد من المدن، في مسعى إلى كبح تفشي الوباء.
كانت هذه تفاصيل خبر عدد قياسي للمتعافين من كورونا في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.