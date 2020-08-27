تونس..المشيشي يسحب ترشيح وليد الزيدي كوزيرا للثقافة

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 12:18 مساءً - منذ 16 دقيقة

بعد الإشادة الكبيرة التي لاقتها خطوة ضم وزير من ذوي الاحتجاجات الخاصة للحكومة الجديدة في تونس ، اعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي عن سحب ترشيح وليد الزيدي، الملقب بـ”طه حسين تونس”، لحقيبة الشؤون الثقافية.

وقال المكتب الإعلامي للمشيشي في بيان، له إن “سحب اسم وليد الزيدي من تشكيلة الحكومة جاء على إثر تصريحاته المتضاربة وسيتم تعويضه بشخصية أخرى”.

وانتقدت رئاسة الحكومة التونسية تصريحات وزير الثقافة التي أعلن فيها عن قبوله المنصب ثم تراجعه عن قراره، مشيرة إلى أنه “لا مجال للتردد في خدمة تونس والتعفف عن تلبية نداء الواجب الوطني”.

وأعلن وليد الزيدي، المكلف بوزارة الشؤون الثقافية في حكومة هشام المشيشي المقترحة بتونس، الأربعاء، انسحابه بعد موافقته في وقت سابق، مؤكدا أنه “لا يصلح إلا في الجامعة”.

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وقال الزيدي، الملقب بطه حسين تونس، عبر صفحته بموقع “فيسبوك”: “لن أقبل الخطة، وأستعفي منها وأقنع بكلّيّتي، فهي جنّتي، وبدرسي للطلبة فهو بَصَري، وببيْتي فهو سَعْدي ومستقَرّي”.

وأضاف الزيدي: “لا أصلح إلا في الجامعة، أو في خدمة ذوي الاحتياجات الخصوصيّة، ومن موقعي أذود عن وطني وأتجنّد له، فلستُ وزيرا، ولن أكون وزيرا، وأقسم بالله حتّى ألقاه أنّ هذا قراري منذ عقلت”.

وتابع: “فليفرح لي أحبّائي ولا ييأسوْا عليّ، فإنّ الثقافة ليست مؤسّسات وإنّما هي حياة، ولا يشقَ من أعرض عني واعترض عليّ فقد أرادوا بي خيرا ورضوا لي الستر والعفاف”.

وتجتمع اليوم التركيبة الحكومية لهشام المشيشي لإعداد البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي سيتم عرضه يوم 1 سبتمبر/أيلول في الجلسة العامة بالبرلمان للمصادقة على الحكومة.