كورونا..1013 حالة تعافي بالسعودية و206 إصابة في مصر

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 12:18 مساءً - منذ 9 دقائق

يواصل فيروس كورونا المستجد انتشاره في الدول العربية رغم الإجراءات العديدة التي اتخذتها للحد من تفشي الفيروس .

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، عن تسجيل 1068 حالة جديدة بفيروس كورونا، ووفاة 33.

كما بلغت حالات التعافي 1013، وبلغت إجمالي الحالات في المملكة 310836، وإجمالي حالات الشفاء 284945، ومجمل الوفيات 3755.

هذا وتسجل السعودية انخفاضا مستمرا في عدد الإصابات بفيروس كورونا، مع ارتفاع ملحوظ في عدد حالات الشفاء.

إصابات كورونا تعاود الارتفاع بمصر

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وعادت حالات الإصابة إلى الارتفاع بشكل ملحوظ في مصر، حيث سجلت وزارة الصحة الأربعاء 206 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة مقابل 141 إصابة و18 وفاة أمس.

وقال خالد مجاهد المتحدث باسم الوزارة في بيان “إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء هو 97825 حالة من ضمنهم 68713 حالة تم شفاؤها و5317 حالة وفاة”.

من جهته، حذر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي خلال اجتماعه اليوم مع وزيرة الصحة هالة زايد، من التزايد الملحوظ في أعداد المصابين، مشددا على ضرورة متابعة تشديد الإجراءات الاحترازية، وتطبيق العقوبات المحددة على المخالفين، وذلك بما يجنب سيناريو حدوث موجة جديدة للوباء، وارتفاع منحنى الإصابات والوفيات بـشكل كبير كما حدث في بعض البلدان.

كانت مصر قد فرضت في منتصف مارس آذار إجراءات للعزل العام لمكافحة تفشي الفيروس تشمل حظر التجول ليلا وحظر التجمعات العامة الكبيرة وإغلاق المطاعم والمسارح ودور السينما.

ورفعت معظم هذه الإجراءات منذ أواخر يونيو حزيران. ومع تخفيف قيود العزل العام تدريجيا، تحافظ مصر على إجراءات وقاية متعددة مكافحة الفيروس منها فرض استخدام الكمامات في الأماكن العامة والمغلقة ووسائل النقل العام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.