البنتاغون :الصين تسعى للوصول إلى جيش على مستوى عالمي

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 12:18 مساءً - منذ ساعة واحدة

ارتفع مستوى التوتر بين الولايات المتحدة والصين، بل وساءت علاقاتهما كما لم تشهد منذ عقود وصلت لإغلاق بعض السفارات والقنصليات بين البلدين .

وذكر وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر أن الولايات المتحدة تأمل في العمل مع الصين لحملها على احترام النظام الدولي القائم على القواعد حتى في الوقت الذي تسعى فيه بكين إلى تحديث عسكري واسع النطاق.

وقال إسبر، متحدثا في هاواي يوم الأربعاء، إن الصين لم تف بوعودها بالالتزام بالقانون والقواعد والأعراف الدولية، مضيفا أن بكين تريد إظهار قوتها عالميا.

وأضاف إسبر “دعما لجدول أعمال الحزب الشيوعي الصيني، يواصل جيش التحرير الشعبي اتباع خطة تحديث صارمة للوصول إلى جيش على مستوى عالمي بحلول منتصف القرن”.

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ومضى يقول “سيتضمن هذا بلا شك السلوك الاستفزازي لجيش التحرير الشعبي في بحر الصين الجنوبي والشرقي، وفي أي مكان آخر تعتبره الحكومة الصينية حاسما لمصالحها”.

وكان مارك إسبر، قال الثلاثاء، في تصريحات خطيرة حدد فيها الموقف الأميركي لإدارة الرئيس، دونالد ترمب، المتشدد تجاه بكين “إن الولايات المتحدة تقوم بتجهيز قواتها في جميع أنحاء آسيا وتعيد تمركزها استعداداً لمواجهة محتملة مع الصين”، وفقاً لما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” Wall Street Journal.

وقال الوزير الأميركي إنه في الوقت الذي تستهدف فيه الولايات المتحدة ردع الصين فإنها تريد أيضا “أن تستمر في العمل مع جمهورية الصين الشعبية لإعادتها إلى مسار أكثر انسجاما مع النظام القائم على القواعد الدولية”.

وثمة خلاف بين واشنطن وبكين حول كل شيء من التجارة وحقوق الإنسان إلى الأنشطة العسكرية الصينية في الممر المائي المتنازع عليه في بحر الصين الجنوبي وأماكن أخرى.

وجاءت تصريحات إسبر بعد أيام فقط من إعلان الولايات المتحدة أن المطالبات الصينية في بحر الصين الجنوبي غير قانونية، وهو تحد مباشر غير عادي لجهود بكين لتأكيد سيطرتها في المياه الاستراتيجية.