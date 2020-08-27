كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن آبل تفتتح قريبًا أول متجر تجزئة لها يطفو على الماء في سنغافورة

قد تكافح شبكة البيع بالتجزئة العالمية التابعة لشركة آبل خلال جائحة فيروس كورونا، لكن ذلك لم يمنع الشركة من الانغماس في ولعها بالتصميم الخارجي الفريد والغريب المظهر. أحدث موقع للبيع بالتجزئة لمصنع iPhone، والذي يقع في سنغافورة على الواجهة البحرية للمدينة والمعروف رسميًا باسم Apple Marina Bay Sands، يمكنه أن يحصل لقبه الأول في العالم: إنه متجر آبل للبيع بالتجزئة الوحيد على هذا الكوكب الذي يطفو على الماء.

الموقع هو جزء من فندق ومنتجع فاخر يحمل نفس الاسم، وهو ثالث متجر آبل في سنغافورة بعد طريق Orchard، الذي افتتح كأول متجر في سنغافورة في عام 2017، ومطار Apple Jewel Changi، الواقع في قطاع التجزئة الشهير عالميًا في مركز النقل في سنغافورة. التي تضم أيضًا أطول شلال داخلي في العالم. (تبدو سنغافورة رائعة، أليس كذلك؟)

خلال النهار، يبدو متجر Marina Bay Sands الجديد وكأنه مركبة فضائية غريبة من نوع ما أو ربما شكل من أشكال المسارح المستقبلية.

ولكن في الليل، عندما يضيء أفق سنغافورة الشهير بكل مجده في الخلفية، فإن المتجر ينبض بالحياة حقًا ويمكنه أن يخبرنا بوضوح أن الشركة صممت هذا المتجر على أنه من الأفضل في رؤيته خلال الظلام.

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ليس لدينا الكثير من التفاصيل حول الموقع، مثل كيفية تنظيم التصميم الداخلي بالضبط. نحن نعلم أن المتجر هو متجر التجزئة رقم 512 لشركة آبل على مستوى العالم، وأنه سيفتتح قريبًا. حصلت MacRumors على مقطع فيديو تشويقي صغير أنيق صنعته آبل للترويج لافتتاح المتجر، والذي يعرض رسمًا مخصصًا يهدف إلى محاكاة مظهر خطوط الضوء الرفيعة التي تنتشر عبر الجرم السماوي ليلاً.

على ما يبدو أنه صور تسويقية ودعوات ترويجية تروج للمتجر الجديد، حيث يشار إلى المتجر باسم ” Marina Bay Sands”.

“خلال النهار، تعكس الألواح الزجاجية في المتجر الأفق الشاهق لوسط المدينة وحركة المياه المتدفقة. في الليل، تتوهج الكرة بدفء لطيف، مما يستحضر تصميم الفوانيس التقليدية التي تم حملها خلال مهرجان منتصف الخريف في سنغافورة.

وفقًا لمواد التسويق، سيشمل المتجر “نفس الإجراءات الموجودة في متاجر آبل الأخرى في سنغافورة” فيما يتعلق بجهود الصحة والسلامة المستمرة الخاصة بمكافحة فايروس كورونا والتي تشمل الإشغال المحدود وارتداء الأقنعة ومتطلبات التعقيم الأخرى.