اليوم الخميس.. استكمال مباراة الدفاع الحسني الجديد والمغرب التطواني بعدما توقفت بسبب الضباب

قررت العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية استكمال ما تبقى من زمن مباراة الدفاع الحسني الجديدي والمغرب التطواني اليوم الخميس ابتداء من الساعة الخامسة زوالا بملعب العبدي بالجديدة.

وذكر بلاغ للعصبة نشرته مساء أمس الأربعاء على الموقع الرسمي للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن هذا القرار جاء “على إثر توقف مباراة الدفاع الحسني الجديدي و المغرب التطواني عن الدورة ال25 من البطولة الاحترافية لأندية القسم الأول بسبب الضباب الكثيف مما استدعى حكم المباراة إلى إنهائها بعد مرور المدة الزمنية المنصوص عليها طبقا لقانون المنافسات التابع للجامعة الملكية المغربية”.

ويذكر أن الضباب الكثيف الذي شهده ملعب العبدي وحجب الرؤية عن اللاعبين اضطر الحكم سمير الكزاز إلى توقيف المباراة بعد ثلاث دقائق عن انطلاقها ولمدة ناهزت أربعين دقيقة.

واستؤنف اللعب بعد ذلك لدقائق معدودة قبل أن يقرر الحكم توقيف المباراة نهائيا وبالتالي تأجيلها لصعوبة اللعب في هذه الظروف، وكانت النتيجة حينها متعادلة بصفر لمثله.