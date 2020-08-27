الجزائر تواصل إغلاق حدودها وتجلي 184 من مواطنيها العالقين في المغرب

بالرغم من تراجع أعداد مصابيها يوميا بفيروس كورونا المستجد، لا زالت الجارة الشرقية الجزائر تشدد إغلاق حدودها، مقتصرة على رحلات إجلاء مواطنيها، والتي لا زالت تحاول إعادة المئات منهم العالقين في المغرب.

وأجلت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمس الأربعاء، 486 مواطنا جزائريا كانوا عالقين في المغرب وأوروبا، بسبب جائحة كوفيد-19، حسب ما صرح به الناطق باسم الشركة الوطنية أمين الاندلسي.

ونقلت وكالة الأبناء الجزائرية، أنه تم إجلاء 184 مواطنا جزائريا، عبر رحلة الجزائر العاصمة- الدار البيضاء- وهران، على متن طائرة ايرباص A330.

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وأوضح أندلسي، أنه تم إجلاء 302 رعية جزائري من مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس، و184 على متن طائرة ايرباص A330، التي حطت في مطار هواري بومدين الدولي على الساعة السابعة مساء من نهار أمس الاربعاء.

هذه العملية، تدخل في إطار المرحلة الرابعة للإجلاء، التي أمر بها الرئيس عبد المجيد تبون، لإعادة كافة المواطنين الذين تقطعت بهم السبل خارج أرض الوطن.