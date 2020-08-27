بالرغم من تراجع أعداد مصابيها يوميا بفيروس كورونا المستجد، لا زالت الجارة الشرقية الجزائر تشدد إغلاق حدودها، مقتصرة على رحلات إجلاء مواطنيها، والتي لا زالت تحاول إعادة المئات منهم العالقين في المغرب.
وأجلت شركة الخطوط الجوية الجزائرية أمس الأربعاء، 486 مواطنا جزائريا كانوا عالقين في المغرب وأوروبا، بسبب جائحة كوفيد-19، حسب ما صرح به الناطق باسم الشركة الوطنية أمين الاندلسي.
ونقلت وكالة الأبناء الجزائرية، أنه تم إجلاء 184 مواطنا جزائريا، عبر رحلة الجزائر العاصمة- الدار البيضاء- وهران، على متن طائرة ايرباص A330.
وأوضح أندلسي، أنه تم إجلاء 302 رعية جزائري من مطار أورلي بالعاصمة الفرنسية باريس، و184 على متن طائرة ايرباص A330، التي حطت في مطار هواري بومدين الدولي على الساعة السابعة مساء من نهار أمس الاربعاء.
هذه العملية، تدخل في إطار المرحلة الرابعة للإجلاء، التي أمر بها الرئيس عبد المجيد تبون، لإعادة كافة المواطنين الذين تقطعت بهم السبل خارج أرض الوطن.
كانت هذه تفاصيل خبر الجزائر تواصل إغلاق حدودها وتجلي 184 من مواطنيها العالقين في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.