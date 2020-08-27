طقس اليوم الخميس.. استمرار الطقس الحار بعدد من مناطق المملكة

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة لليوم الخميس، استمرار طقس حار بسوس والمناطق الوسطى والسايس ووالماس والسهول الداخلية وهضاب الفوسفاط.

وسيلاحظ كالعادة تشكل سحب منخفضة كثيفة ومستمرة الانتشار محليا، مع ضباب أو أمطار جد خفيفة ومحلية على السواحل والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وأيضا على سواحل البحر الأبيض المتوسط، فضلا عن تمركز سحب أخرى ركامية ومحملة بقطرات مطرية أو زخات أحيانا رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس والسهول المجاورة لها والجنوب الشرقي من البلاد.

هذا إلى جانب انتشار مدارية سحب آتية من الجنوب بجنوب البلاد، حيث الفرصة مهيأة لنزول قطرات مطرية ورعد متفرق محليا. عدا ذلك، سيظل الطقس مستقرا والسماء صافية إلى قليلة السحب بباقي جهات المملكة، مع هبوب زوابع رملية كثيفة بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية بعض الشيء، من القطاع الشمالي إلى الشرقي بداخل الأقاليم الجنوبية، ومعتدلة من القطاع الشمالي بالسواحل والسهول الوسطى والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي، بينما ستهب ضعيفة إلى معتدلة القوة من القطاع الشمالي إلى متقلبة بباقي الأرجاء الأخرى.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 29 و35 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد، وشمال وشرق الأقاليم الجنوبية، وداخل منطقة سوس وسهول تادلة، ما بين 22 و28 درجة بالمنطقة الشرقية، والسايس، والسهول الداخلية، وهضاب الفوسفاط ووالماس، والسفوح الجنوبية الشرقية، وشرق الواجهة المتوسطية، وغرب الأقاليم الجنوبية، وما بين 18و23 درجة بسهول المحيط الأطلسي الشمالي و الجنوبي، والريف، والأطلس المتوسط، والأطلس الصغير، وستكون ما بين 14 و20 درجة بالأطلس الكبير.

أما درجات الحرارة العليا فستتأرجح ما بين 42 و48 درجة بأقصى الجنوب الشرقي للبلاد، وشمال ووسط الأقاليم الجنوبية، ومنطقة سوس، والسهول الداخلية، والشياضمة، وعبدة، وغرب السايس، وداخل المنطقة الغربية وهضاب الفوسفاط ووالماس، وما بين 38 و42 درجة بالجنوب الشرقي، والريف الغربي، وشرق السايس وأقصى الجنوب، وما بين 32 و39 درجة بكل من الساحل المتوسطي، وسهول المحيط الأطلسي، والسفوح الجنوبية الشرقية، وما تبقى من منطقة الريف، والأطلس المتوسط، والأطلس الصغير، والمنطقة الشرقية، وجوار السواحل الوسطى والجنوبية، وستكون ما بين 24 و31 درجة على السواحل الشمالية ومرتفعات الأطلس الكبير.

وسيكون البحر هادئا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج على طول الساحل الأطلسي.