القضاء “النيوزيلندي” يحكم على منفذ مجزرة مسجدي “كرايست تشيرش” بالسجن المؤبد

قضت محكمة نيوزيلاندية قبل قليل، بالسجن المؤبد، دون الحق بالحصول على إفراج مشروط، في حق سفاح نيوزيلندا، الذي واجه 89 تهمة، منها 50 تهمة بالقتل و39 تهمة بشروع في قتل آخرين.

وقال القاضي كاميرون ماندر، إن المحكمة قررت فرض هذه العقوبة على هذا المدان “الشرير” و”اللاإنساني” لأنه “يتعين عليها الرد بطريقة ترفض بشكل حاسم مثل هذا الحقد الشرير”.

وخلال أطوار محاكمته، دافع الأسترالي برنتون تارانت، المتّهم بقتل 51 مصلّياً مسلماً في هجوم مسلّح شنّه على مسجدين في مدينة كرايستشيرش في نيوزيلندا في مارس المنصرم، ببراءته من كلّ تّهم القتل والإرهاب الموجّهة إليه.

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ولاذ المتّهم القابع في سجن مشدّد الحراسة في أوكلاند بالصمت لدى مثوله، منتصف يونيو الماضي، أمام المحكمة عبر الدائرة التلفزيونية المغلقة، في حين قال محاميه شاين تيت إنّ موكّله “يدفع ببراءته من كل التّهم”.

وشهدت مدينة كرايست تشيرش النيوزيلندية منتصف شهر مارس الماضي، هجوما إرهابيا بالأسلحة النارية، استهدف مسجدي “النور” و”لينوود”، في اعتداء دام خلف 50 قتيلا، وجرح 48 آخرين.

وعقب الهجوم، قالت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أردرن، إنه سيتم حظر الأسلحة نصف الآلية والبنادق الهجومية في نيوزيلندا، مشيرة إلى أن الحكومة ستتخذ إجراءات فورية، لتقييد التخزين المحتمل لهذه الأسلحة، وتشجيع الأشخاص على الاستمرار في تسليم أسلحتهم النارية.