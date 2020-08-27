ازدياد تفشي كورونا في البلدات العربية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت بلدات عربية ازديادا بشكل مقلق في عدد الحالات النشطة بفيروس كورونا المستجد، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، ظهر اليوم الخميس.
وفيما يلي عدد الحالات النشطة بالفيروس في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم، وفقا لتقرير وزارة الصحة:
الطيرة: المصابون 411
رهط: المصابون 360
كفر قاسم: المصابون 303
الناصرة: المصابون 241
أم الفحم: المصابون 270
سخنين: المصابون 207
الطيبة: المصابون 202
يركا: المصابون 138
عيلوط: المصابون 91
قلنسوة: المصابون 105
جديدة المكر: المصابون 175
طلعة عارة: المصابون 120
عين ماهل: المصابون 103
تفاصيل بعد قليل...
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