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ازدياد تفشي كورونا في البلدات العربية

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - سجلت بلدات عربية ازديادا بشكل مقلق في عدد الحالات النشطة بفيروس المستجد، وفقا للمعطيات الصادرة عن وزارة الصحة، ظهر اليوم الخميس.

وفيما يلي عدد الحالات النشطة بالفيروس في كل بلدة من البلدات العربية، لغاية صباح اليوم، وفقا لتقرير وزارة الصحة:

الطيرة: المصابون 411

رهط: المصابون 360

كفر قاسم: المصابون 303

الناصرة: المصابون 241

أم الفحم: المصابون 270

سخنين: المصابون 207

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الطيبة: المصابون 202

يركا: المصابون 138

عيلوط: المصابون 91

قلنسوة: المصابون 105

جديدة المكر: المصابون 175

طلعة عارة: المصابون 120

عين ماهل: المصابون 103

تفاصيل بعد قليل...

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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