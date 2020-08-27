إرشادات أمريكية جديدة بشأن كورونا

الخميس 27 أغسطس 2020

أجرت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة "CDC"، تغييرا جديدا في إرشاداتها بخصوص فيروس كورونا، لا يستلزم إجراء فحوصات للمرض في بعض الحالات، في خطوة حيرت بعض الخبراء.



وقالت إرشادات "CDC" الجديدة، إن بعض الأشخاص ممن أصيبوا بفيروس كورونا ولم تظهر عليهم علامات المرض قد لا يحتاجون إلى إجراء فحص، حتى لو كانوا على اتصال وثيق بشخص أصيب بالمرض.

وكانت "CDC" توصي سابقا بأن يقوم الأشخاص الذين اختلطوا أو اتصلوا بحاملي المرض، بإجراء فحوصات حتى لو لم تظهر عليهم الأعراض .

وقد ترك القرار الجديد بعض الأطباء في حيرة من أمرهم، من بينهم طبيبة الطوارئ بمشفى جامعة جورج واشنطن الأمريكية، بيانا ون، التي قالت في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الأميركية، أن التغيير الجديد لا معنى له وفق قناة الحرة.

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وقالت ون "هؤلاء الأشخاص بالتحديد هم الذين يجب فحصهم"، في إشارة إلى الأشخاص الذين لا يستلزم إجراء الفحوصات عليهم، بحسب الإرشادات الجديدة.

وكتبت "CDC" عبر موقعها الاثنين، "إذا كنت على اتصال وثيق (على مقربة ستة أقدام) من شخص مصاب بعدوى كورونا لمدة 15 دقيقة على الأقل، ولكن لا تظهر عليك أعراض المرض، فأنت لا تحتاج بالضرورة إلى اختبار ما لم تكن معرضا لمضاعفات صحية، أو ما لم ينصحك مقدم الخدمة الصحية الخاصة بك بإجراء فحص".

وتقول الإرشادات المحدثة، إن أولئك الذين لا تظهر عليهم أعراض فيروس كورونا ولم يتصلوا عن قرب بآخرين أصيبوا بالمرض، فهم لا يحتاجون إلى إجراء فحوصات.

وأضاف الموقع "لا يحتاج الجميع إلى الاختبارات، وإذا ما أجريت فحصا، فعليك عزل نفسك في المنزل، انتظارا لنتيجة الفحص، واتباع نصائح مقدم الخدمة الطبية".

يذكر أن الولايات المتحدة تحتل المركز الأول عالميا من حيث إصابات ووفيات فيروس كورونا، حيث وصل عدد الإصابات اليوم الأربعاء إلى خمسة ملايين و682 ألف حالة، فيما وصل عدد الوفيات جراء المرض إلى 176 ألفا.