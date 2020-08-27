شكرا لقرائتكم خبر عن البحسني يعزي في وفاة نائب مدير المؤسسة الاقتصادية سعيد عبدالله باوزير والان مع التفاصيل

الخميس 27 أغسطس 2020 بعث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أصدق التعازي وعظيم المواساة في وفاة نائب مدير المؤسسة الاقتصادية سعيد عبدالله باوزير، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.

Advertisements ورفع المحافظ خالص التعازي لأسرة وذوي وزملاء الفقيد، سائلاً الله تعالى ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان. انا لله وانا اليه راجعون.

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