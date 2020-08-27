اخبار العالم

 البحسني يعزي في وفاة نائب مدير المؤسسة الاقتصادية سعيد عبدالله باوزير

0 نشر
متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن  البحسني يعزي في وفاة نائب مدير المؤسسة الاقتصادية سعيد عبدالله باوزير والان مع التفاصيل

الخميس 27 أغسطس 2020

بعث محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أصدق التعازي وعظيم المواساة في وفاة نائب مدير المؤسسة الاقتصادية سعيد عبدالله باوزير، الذي وافته المنية بعد معاناة مع المرض.

 

Advertisements

ورفع المحافظ خالص التعازي لأسرة وذوي وزملاء الفقيد، سائلاً الله تعالى ان يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

 

انا لله وانا اليه راجعون.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر  البحسني يعزي في وفاة نائب مدير المؤسسة الاقتصادية سعيد عبدالله باوزير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا