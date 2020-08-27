شما المزروعي: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في عملية النهوض

الخميس 27 أغسطس 2020

أكدت شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب، أن الإمارات تحتفي بالمرأة كل يوم سواء كانت أما أو معلمة أو طبيبة أو عسكرية أو مربية أو عالمة أو رياضية.



وقالت الوزيرة الإماراتية، في كلمة لها بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، إن "احتفاء دولة الإمارات بالمرأة له طابع خاص يميزه عن كل دول العالم، ويجعله فريدا من نوعه لأنه انتقل من النظرية إلى التطبيق، وتجاوز التقدير إلى التمكين وتوفير كل الفرص الذهبية، بفضل دعم قيادة الإمارات التي وضعت نهج التوازن بين الجنسين أساسا للتكامل المجتمعي".

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وتابعت شما المزروعي: "في الإمارات المرأة لا تنافس أحدا.. بل نكمل أدوار بعضنا بعضًا ونعمل سوياً لتشكيل مجتمع يدعم الآخر، ويبعث برسالة سامية للعالم، مفادها أن المرأة في دولة الإمارات ركيزة أساسية في التطور والنهوض، وجزء من منظومة النجاح في بناء دولة فتية قوية يعتز بها الجميع ويفخر بالانتماء إليها، لا سيما في ظل الدعم الكبير الذي نلقاه من الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية (أم الإمارات) في شتى المجالات، ونحن نستلهم من سموها كل قيم العطاء والإنسانية والتميز والرغبة في الإبداع، حيث كانت سموها دوماً بجانب الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان، وكانت سموها ولا زالت في طليعة الداعمين لتمكين المرأة، وستبقى منارة تضيء دروب المرأة لتحقق أهدافاً كانت في يوم من الأيام أحلاماً للكثيرات منا".