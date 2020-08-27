شكرا لقرائتكم خبر عن نورة الكعبي: الإمارات نموذج عالمي في تمكين المرأة والان مع التفاصيل

الخميس 27 أغسطس 2020 قالت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة والشباب في الإمارات، إن "قيادة الإمارات آمنت بأن المرأة ليست فقط نصف المجتمع عدداً، بل تقع عليها نصف المسؤولية، لذا مهدت لها الأرضية المُشجعة لتُبادر وتتقدم، وفتحت أمامها المجالات، لتتحمل مسؤولياتها وتؤدي ما عليها من أدوار تجاه مجتمعها ودولتها".

وأضافت الوزيرة في تصريحات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية: "اليوم صار بوسعنا أن نميز مكانة المرأة اللائقة ونستشعر دورها، ونلمس روح الريادة التي تسود مجتمعنا والنظرة المُلهمة تجاه المرأة الإماراتية كرافعة وطنية مهمة، ومستقبلاً فإن تكريس شعار "التخطيط للخمسين: المرأة سند للوطن" للاحتفاء بيوم المرأة الإماراتية هذا العام يؤسس لمرحلة الاستدامة للإنجازات والمكتسبات التي حققتها ، ويؤكد دورها المحوري، ويفتح كل الآفاق أمام تواجدها الفاعل والمؤثر في مستقبل البلاد، وتحفيز هائل للطموح ، وإيمان مطلق بأن المرأة الإماراتية رصيد نوعي لبلادها".

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