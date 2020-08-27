شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مصرع حوثيين وتدمير آليات لهم شرق عاصمة الجوف والان مع التفاصيل

الخميس 27 أغسطس 2020 دمر طيران التحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية، آليات حوثية شرق عاصمة الجوف، شمال شرق اليمن.

Advertisements وأوضحت مصادر عسكرية، أن طيران التحالف دمّر 3 أطقم تابعة لمليشيات الحوثي الانقلابية في جبهة النضود شرقي حزم الجوف. وأفادت، بمصرع جميع من كانوا على متنها.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليمن.. مصرع حوثيين وتدمير آليات لهم شرق عاصمة الجوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.