شكرا لقرائتكم خبر عن ألمانيا تلغي "فحص كورونا" للقادمين من الدول الاقل إصابة والان نبدء بالتفاصيل

تعتزم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إنهاء إجراء اختبارات فحص الإصابة بفيروس كورونا المجانية بالنسبة للقادمين من دول لا يزداد بها خطر الإصابة في نهاية العطلة الصيفية بجميع الولايات الاتحادية بحلول 15 سبتمبر القادم. وجاء في مسودة قرار للحكومة الذي حصلت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) على نسخة منه اليوم الخميس، تتم الإشارة إلى أن العائدين من أماكن يزداد يها خطر الإصابة ملزمون في كل الأحوال ببدء حجر صحي لمدة 14 يوما على الفور بعد دخولهم البلاد.

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