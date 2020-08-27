شكرا لقرائتكم خبر عن "بوكو حرام" الإرهابية تقتل 75 شخصًا في هجوم مسلح بنيجيريا والان نبدء بالتفاصيل

أسفر هجوم مسلح لجماعة بوكو حرام الإرهابية شمال شرقي نيجيريا عن مقتل 75 شخصاً . وأوضح النائب بمجلس الشيوخ النيجيري علي ندوما، أن الجماعة الإرهابية قتلت 75 شخصًا في منطقة "غووزا" التابعة لمحافظة بورنو ، مشيرًا إلى أن هذه الجماعة باتت تشكل خطرًا كبيرًا على سكان المنطقة المذكورة.

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