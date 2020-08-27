شكرا لقرائتكم خبر عن أمريكا.. إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ 6 ملايين والان نبدء بالتفاصيل
تخطت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى الولايات المتحدة الأمريكية، حاجز الـ 6 ملايين، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز"، وفيما تم تسجيل أكثر 183 ألف حالة وفاة بالفيروس، وتصل أعداد الشفاء إلى 3,314,305 حالة.
وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من تفشى وباء كورونا، حيث تحتل المركز الأول عالميا فى تسجيل الاصابات والوفيات بهذا الفيروس المستجد.
كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا.. إصابات كورونا تتخطى حاجز الـ 6 ملايين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.