شكرا لقرائتكم خبر عن بومبيو يصل سلطنة عُمان: أتطلع لمناقشة تكثيف جهود السلام والان نبدء بالتفاصيل

وصل وزير الخارجية مايك بومبيو إلى سلطنة عُمان للقاء السلطان العماني هيثم بن طارق آل سعيد. وقالت وزارة الخارجية على حسابها الرسمي عبر "تويتر" أن بومبيو يتطلع إلى مناقشة الجهود المبذولة لبناء الوحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي وتكثيف الجهود لإحلال السلام والازدهار الإقليمي.

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