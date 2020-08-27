قشر الموز كفيل ليخلصكم من الصّداع... إليكم الطريقة

يعاني ملايين الأشخاص من مشكلة ألم الرأس أو من الصداع النصفي بين الحين والآخر، وهو ما يرتبط بأسباب مختلفة. لكن أكثرها شيوعاً، النقص في بعض الفيتامينات، فضلاً عن تجمّع السموم في الجسم، واعتماد نظام غذائي سيئ يحتوي على الكثير من اللحوم المصنّعة أو الغلوتين او الأجبان المعتّقة.

ومن الأسباب أيضاً، القلق الدائم والتوتر أو عدم النوم لعدد ساعات كافٍ، والإكثار من شرب القهوة وعدم تناول إحدى الوجبات الأساسية.

وللتخلص من هذه المشكلة، يُنصح طبعاً باللجوء إلى الطبيب الاختصاصي. وعادةً ما يصف دواء يساعد على حلّ المشكلة من الجذور، وعلى تسكين الألم.



وقبل هذا، من الممكن الاعتماد على حلّ موقت يقوم على تقشير ثمرة موز ووضع قطعة من القشور على الرأس، وتحديداً على موضع تركّز الألم مثل الجبين والجزء الخلفي من الجمجمة. يُترك لمدة 30 دقيقة وسيلاحَظ زوال الوجع.

كذلك من الضروري الحرص على اتّباع نظام حياتي وغذائي صحي لمنع تكرار المشكلة.