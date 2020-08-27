كما استعدت الأجهزة الأمنية لتعزيز القطعات وانتشارها على السيطرات الخارجية والطرق النيسمية حفاظاً على سلامة المواطنين من اي خرق محتمل. استعداد غير مسبوق على المستوى الصحي والأمني شهدتها كربلاء المقدسة لاستقبال زيارة العاشر من محرم، في ظل ظروف جائحة كورونا وخطرها على التجمعات.



شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه. شاهدوا التقرير الكامل في الفيديو المرفق أعلاه.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: استعداد غير مسبوق... العتبة الحسينية تنصب بوابات الكترونية للحدّ من كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.