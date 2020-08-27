هل يمكن لـ 'كورونا' أن يتنقّل داخل مبنى بأكمله؟ دراسة تكشف الأمر!

اكتشاف نشره موقع Bloomberg الأميركي نقلًا عن دراسة لباحثين في المركز الصيني للسيطرة على الأمراض والوقاية منها في دورية Environment International العلمية. محاكاة "الوصول لشقة مهجورة"

وأثبتت نتائج الدراسة أن مرحاضا بأحد الشقق الشاغرة في طابق يعلو منزلا يقطنه خمسة أشخاص، تم تأكيد إصابتهم قبل أسبوع بمرض كوفيد-19، رُصدت به آثار للفيروسات التاجية المسببة للعدوى بالمرض. وأثبتت نتائج الدراسة أن مرحاضا بأحد الشقق الشاغرة في طابق يعلو منزلا يقطنه خمسة أشخاص، تم تأكيد إصابتهم قبل أسبوع بمرض كوفيد-19، رُصدت به آثار للفيروسات التاجية المسببة للعدوى بالمرض. وأجرى الباحثون "تجربة محاكاة تتبع" لمعرفة ما إذا كان فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عبر أنابيب الصرف عبر جزيئات صغيرة محمولة في الهواء يمكن أن تحدث بواسطة قوة تدفق المرحاض.

جيران الطابق الـ12

وتوصل الباحثون إلى أن الجسيمات، والتي تسمى بـ"الهباء الجوي"، ترتفع بمستويات لأعلى حتى الطابق من 10 إلى 12 فوق شقة المصابين بمرض كوفيد-19. وتوصل الباحثون إلى أن الجسيمات، والتي تسمى بـ"الهباء الجوي"، ترتفع بمستويات لأعلى حتى الطابق من 10 إلى 12 فوق شقة المصابين بمرض كوفيد-19. كما تم تأكيد إصابة حالتين في كل طابق من تلك الطوابق في أوائل فبراير، مما يثير القلق من أن جزيئات سارس-كوف-2 انجرفت إلى مواسير الصرف الصحي ومنها إلى حمامات شقق الجيران. هونغ كونغ 2003

تذكر نتائج تلك الدراسة بما حدث منذ عقدين من الزمن في منتجع أموي جاردنز السكني بهونغ كونغ، والذي أصيب 329 من سكانه بمتلازمة الجهاز التنفسي الحادة الشديدة، أو مرض السارس، جزئيًا بسبب خلل في أنابيب الصرف الصحي. وتوفي اثنان وأربعون من السكان، في واحدة من أكبر محصلات ضحايا سارس آنذاك.

مصاعد الأبنية

ويقول العالم الصيني سونغ تانغ من مختبر CDC في الصين: "على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد انتقال العدوى أثناء استخدام مصاعد الأبنية المشتركة، إلا أن هذا الحدث يتوافق مع نتائج انتشار عدوى سارس في أموي غاردنز في هونغ كونغ في عام 2003". ويقول العالم الصيني سونغ تانغ من مختبر CDC في الصين: "على الرغم من أنه لا يمكن استبعاد انتقال العدوى أثناء استخدام مصاعد الأبنية المشتركة، إلا أن هذا الحدث يتوافق مع نتائج انتشار عدوى سارس في أموي غاردنز في هونغ كونغ في عام 2003". دليل على انتقال الرائحة

وقالت ليديا موراوسكا، مدير المختبر الدولي لجودة الهواء والصحة في جامعة كوينزلاند للتكنولوجيا في أستراليا، إن الشقق في المباني متعددة الطوابق قد يتم ربطها عبر نظام الصرف الصحي المشترك. Advertisements وتضيف موراوسكا، التي لم تشارك في البحث الصيني، إنه بينما تنحدر المواد الصلبة والسوائل عبر شبكة الصرف الصحي، فإن غازات الصرف الصحي - التي غالبًا ما يمكن اكتشافها من خلال رائحتها - ترتفع أحيانًا عبر الأنابيب في حالة نقص أو قلة المياه فيها. وقالت موراوسكا في مقابلة: "إذا كانت هناك رائحة، فهذا يعني أنه بطريقة ما تم انتقل الهواء إلى حيث لا ينبغي أن يصل".

احتمالية عالية لانتقال العدوى

وأشارت بروفيسور رايانا ماكإنتاير، أستاذ الأمن البيولوجي العالمي في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، والتي شاركت في الدراسة الصينية ضمن فريق دولي من الخبراء، إلى نتائج "توصلت إلى وجود احتمالية عالية لانتقال الفيروسات عبر الهواء في أنابيب الصرف وتم رصد الكثير من الأدلة بتفاصيل واضحة". وأشارت بروفيسور رايانا ماكإنتاير، أستاذ الأمن البيولوجي العالمي في جامعة نيو ساوث ويلز في سيدني، والتي شاركت في الدراسة الصينية ضمن فريق دولي من الخبراء، إلى نتائج "توصلت إلى وجود احتمالية عالية لانتقال الفيروسات عبر الهواء في أنابيب الصرف وتم رصد الكثير من الأدلة بتفاصيل واضحة". مرحاض الطائرة