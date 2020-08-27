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ركلة خروف تنهي حياة امرأة

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وكان اللواء دكتور حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة العسيرات يفيد بوفاة مسنة داخل الحوش الخاص بتربية الأغنام الخاص بمنزلها عقب قيام أغنام بنطحها في رأسها.

وبالفحص، ومن خلال التحريات وسؤال نجلها تقرر في الضبط بأنه أثناء تواجد والدته بحوش المنزل، نطحها أحد الأغنام برأسها، مما نتج عنه وفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وأن سبب الوفاة نزيف بالمخ أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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