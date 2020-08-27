ركلة خروف تنهي حياة امرأة

وبالفحص، ومن خلال التحريات وسؤال نجلها تقرر في الضبط بأنه أثناء تواجد والدته بحوش المنزل، نطحها أحد الأغنام برأسها، مما نتج عنه وفاتها، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، وأن سبب الوفاة نزيف بالمخ أدى لهبوط حاد بالدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وحرر محضر بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.
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