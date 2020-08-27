نائب كردي: نصف مليون موظف فضائي في كردستان

كشف النائب عن التحالف من اجل الديمقراطية والعدالة ريبوار كريم، الخميس، عن وجود نحو 500 ألف موظف فضائي يستلمون رواتب في الإقليم.
ونقلت الجزيرة عن كريم قوله ان "الإحصائيات تشير الى وجود نحو 750 ألف موظف حقيقي من مجموع 1.250 مليون موظف يستلمون الرواتب من حكومة الإقليم".
ويرى ريبوار أن "كردستان فشلت في الاستقلال الاقتصادي والذاتي الذي أعلنته خلال السنوات الماضية وعملت به"، مؤكدا أن "حل إشكالية رواتب موظفي الإقليم تكمن بنقلها إلى وزارة المالية العراقية، وتوزيعها على موظفي كردستان بشكل مباشر من خلال الحساب المصرفي".
وشدد على ضرورة "إنهاء رواتب الفضائيين التي سببت انهيارا تاما للاقتصاد في الإقليم".
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