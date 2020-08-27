بخلاف بسيط.. حنين التي تنتظر طفلها الأول تتحول لكومة لحم محترق ببغداد 'فيديو'

خلاف عائلي بسيط حول حنين التي تنتظر طفلها الأول الى كومة لحم محترق بلغت نسبته الى خمس وتسعين بالمئة. ملابسات الحادث ترويها ام الشابة المحروقة. أهل الزوج وبحسب والد حنين اخفوا ابنهم الذي قام بحرقها وتعنيفها في وقت سابق ولم يسلموه للأجهزة الأمنية.



ليست المرة الأولى التي يقوم بها الزوج بتعذيب زوجته حنين في وقت سابق كانت تتعرض لصعق بالكهرباء والضرب المبرح على حد وصف والدها، الذي ناشد الأجهزة الأمنية ودعاهم إلى إلقاء القبض على الفاعل وإنزال أقصى العقوبات بحقه. ليست المرة الأولى التي يقوم بها الزوج بتعذيب زوجته حنين في وقت سابق كانت تتعرض لصعق بالكهرباء والضرب المبرح على حد وصف والدها، الذي ناشد الأجهزة الأمنية ودعاهم إلى إلقاء القبض على الفاعل وإنزال أقصى العقوبات بحقه. التقرير الكامل تشاهدونه في الفيديو المرفق أعلاه.

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