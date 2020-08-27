المشيشي يسحب ترشيح "طه حسين" تونس وزيرا للثقافة

قرر رئيس الحكومة التونسية المكلف هشام المشيشي سحب ترشيح وليد الزيدي، الملقب بـ"طه حسين تونس"، لحقيبة الشؤون الثقافية.

وقال المكتب الإعلامي للمشيشي في بيان، تلقت ”الخليج 365” نسخة منه، إن "سحب اسم وليد الزيدي من تشكيلة الحكومة جاء على إثر تصريحاته المتضاربة وسيتم تعويضه بشخصية أخرى".



وانتقدت رئاسة الحكومة التونسية تصريحات وزير الثقافة التي أعلن فيها عن قبوله المنصب ثم تراجعه عن قراره، مشيرة إلى أنه "لا مجال للتردد في خدمة تونس والتعفف عن تلبية نداء الواجب الوطني".

وأعلن وليد الزيدي، المكلف بوزارة الشؤون الثقافية في حكومة هشام المشيشي المقترحة بتونس، الأربعاء، انسحابه بعد موافقته في وقت سابق، مؤكدا أنه "لا يصلح إلا في الجامعة".

وقال الزيدي، الملقب بطه حسين تونس، عبر صفحته بموقع "فيسبوك": "لن أقبل الخطة، وأستعفي منها وأقنع بكلّيّتي، فهي جنّتي، وبدرسي للطلبة فهو بَصَري، وببيْتي فهو سَعْدي ومستقَرّي".

وأضاف الزيدي: "لا أصلح إلا في الجامعة، أو في خدمة ذوي الاحتياجات الخصوصيّة، ومن موقعي أذود عن وطني وأتجنّد له، فلستُ وزيرا، ولن أكون وزيرا، وأقسم بالله حتّى ألقاه أنّ هذا قراري منذ عقلت".

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وتابع: "فليفرح لي أحبّائي ولا ييأسوْا عليّ، فإنّ الثقافة ليست مؤسّسات وإنّما هي حياة، ولا يشقَ من أعرض عني واعترض عليّ فقد أرادوا بي خيرا ورضوا لي الستر والعفاف".

وأفادت مصادر لـ"الخليج 365" بأن "الوزير الكفيف الذي لقب بطه حسين تونس، أخذ قراره بعد حملة من التنمر ضده، قادتها صفحات سياسية لبعض الأحزاب التي أبعدها المشيشي عن المشاركة في الحكومة"، وفي مقدمتها حركة النهضة الإخوانية.

وبينت ذات المصادر أن "حملة التنمر كانت تقصد بشكل عام حكومة المشيشي التي غاب عنها كل تمثيلية للأحزاب البرلمانية".

وإلى جانب حركة النهضة الإخوانية يعارض حكومة المشيشي كل من حزب التيار الديمقراطي (22 مقعدا)، وحزب الشعب الجمهوري (3 مقاعد)، وائتلاف الكرامة (19 مقعدا) ، وحزب قلب تونس (26 مقعدا).

وتجتمع اليوم التركيبة الحكومية لهشام المشيشي لإعداد البرنامج الاقتصادي والاجتماعي الذي سيتم عرضه يوم 1 سبتمبر/أيلول في الجلسة العامة بالبرلمان للمصادقة على الحكومة.