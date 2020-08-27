فرنسا تحذر من "اختفاء لبنان"

جددت فرنسا، اليوم الخميس، دعوتها الأطراف اللبنانية إلى العمل على تشكيل حكومة سريعة وإصلاحات "عاجلة"، محذرة من خطر "اختفاء لبنان".

جاء ذلك على لسان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، في تصريحات لإذاعة "آر تي إل".

وقال لودريان إن "الخطر اليوم هو اختفاء لبنان، بسبب تقاعس النخبة السياسية التي يتعين عليها تشكيل حكومة جديدة وبشكل سريع، وتنفيذ إصلاحات ضرورية عاجلة".

وأضاف "المجتمع الدولي لن يوقع شيكا على بياض إذا لم تنفذ (السلطات) الإصلاحات المطلوبة".

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مستطردا "عليهم (السلطات اللبنانية) تنفيذها (تشكيل الحكومة والإصلاحات) سريعا... لأن الخطر اليوم هو اختفاء لبنان".

ماكرون يعود للبنان

تصريحات تأتي قبل أيام على زيارة مقررة يقوم بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى لبنان، هي الثانية له بعد الانفجار المزلزل الذي هزّ بيروت في الرابع من الشهر الحالي.

وخلال زيارته طالب ماكرون السلطات اللبنانية بالقيام بإصلاحات بنيوية، كشرط أساسي للحصول على دعم دولي ينعش الاقتصاد المنهار منذ أشهر.

وفي العاشر من أغسطس/آب الجاري، استقالت حكومة حسان دياب، تحت غضب الشارع حيال النخبة السياسية التي يحملها مسؤولية انفجار بيروت ويتهمها بالإهمال والفساد.