شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الحكم بالسجن مدى الحياة على مرتكب مذبحة مسجدي نيوزيلندا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - أصدرت محكمة نيوزيلندية اليوم الخميس حكما بالسجن مدى الحياة دون عفو ​​مشروط على رجل قتل 51 من المصلين في إطلاق النار على مسجدين بنيوزيلندا، في أول مرة يتم فيها إصدار مثل هذا الحكم في البلاد.



واعترف برينتون تارانت، وهو أسترالي يبلغ من العمر 29 عاما، بما مجموعه 51 تهمة قتل و40 تهمة شروع في القتل وتهمة واحدة بارتكاب عمل إرهابي خلال إطلاق النار عام 2019 على مسجدين في كرايستشيرش والذي بثه مباشرة على فيسبوك.

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