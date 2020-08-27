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السعودية تنظم فعاليات مؤتمر المختبرات الطبية افتراضياً اليوم

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 27 أغسطس 2020

السعودية تنظم فعاليات مؤتمر المختبرات الطبية افتراضياً اليوم

متابعات_ الخليج 365

تنطلق فعاليات المؤتمر السعودي الدولي الأول لعلوم المختبرات الإكلينيكية مساء اليوم الخميس عبر تقنية البث المباشر.

 

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)  الاربعاء أن المؤتمر، الذي تنظمه الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية التابعة لجامعة الملك سعود، يستمر  لمدة ثلاثة أيام ويناقش أهم المستجدات العلمية في مجال المختبرات الطبية.

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وأوضح رئيس الجمعية السعودية لعلوم المختبرات الإكلينيكية الدكتور خالد بن خلف الحربي أنه بسبب انتشار ، والإجراءات الاحترازية المتبعة في المملكة، فقد قرر مجلس إدارة الجمعية إقامة المؤتمر افتراضياً بالتعاون مع الأكاديمية الطبية الافتراضية، حيث سيتمكن الممارسون الصحيون والطلاب من حضور جلسات المؤتمر من جميع مناطق المملكة عبر تقنية البث المباشر.

 

من جانبه ،  أشار رئيس اللجنة العلمية الدكتور فهد بن محمد الدخيل إلى أن المؤتمر سيشهد مشاركة نخبة من المتحدثين السعوديين لبحث أحدث الدراسات والأبحاث في علوم المختبرات الإكلينيكية، وكيفية الإسهام في تطوير الرعاية الصحية في المملكة.

 

يذكر أن المؤتمر كان مقرراً إقامته في شهر أبريل (نيسان) الماضي ولكن تأجل بعد قرار إرجاء الفعاليات في المملكة كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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