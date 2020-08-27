بومبيو يصل عُمان.. ضمن جولته الشرق أوسطية

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جدة - بواسطة طلال الحمود - وصل وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الخميس، إلى محطته التالية بجولته الشرق أوسطية، وهي سلطنة عمان.
وفور وصوله إلى مسقط، غرد بومبيو على حسابه في "تويتر" قائلا: "وصلت إلى سلطنة عمان وسألتقي السلطان هيثم بن طارق".
وشملت جولة بومبيو بالمنطقة إسرائيل والسودان والبحرين والإمارات.
وكان بومبيو زار الإمارات، الأربعاء، ضمن جولة شرق أوسطية بدأها الاثنين، وأعرب وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو عن تثمينه للاتفاق الإماراتي الإسرائيلي الذي أعلن عنه في 13 أغسطس.
وبعيد وصوله إلى المطار، أعرب عن حماسته لزيارة الإمارات العربية المتحدة. وكتب في تغريدة على حسابه على "تويتر": اتفاق الإمارات وإسرائيل أهم خطوة نحو السلام في الشرق الأوسط منذ أكثر من 25 عامًا.
كما أعرب عن أمله بالبناء على هذا الزخم الذي يشكله الاتفاق الجديد من أجل التوصل إلى السلام الإقليمي.
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