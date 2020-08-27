عضو الكنيست «إيلي أفيدار» يفضح «الدوحة» .. مبعوث «قطر» يصل «إسرائيل»

غادر المبعوث القطري، محمد العمادي، قطاع غزة متوجّها إلى تلّ أبيب لإجراء محادثات مع المسؤولين الإسرائيليين.

وقال مصدر مطلع لسكاي نيوز ، طلب عدم كشف هويته إنّ محمد العمادي بحث مع رئيس حركة حماس في القطاع يحيى السنوار "سبل تثبيت التهدئة وتخفيف الحصار".

وأضاف أنّ العمادي التقى قبل وصوله غزة بمسؤولين إسرائيليين أبلغوه بوجود "موافقة على إنهاء الإجراءات العقابية الإسرائيلية وتخفيف الحصار تدريجياً، وإعادة إمداد غزة بالوقود".

وتحاول قطر تقديم نفسها بمثابة طرف لا يتعامل مع إسرائيل كما لا تتوانى عن المزايدة على دول أخرى تقيمُ علاقات معلنة، لكن تقريرا في موقع "إنتلجنس أونلاين" كشف، مؤخرا، أن الدوحة تلجأ سرًا إلى خدمات التقنية والأمن المقدمة من قبل شركات إسرائيلية.

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وبحسب مصدر قريب من حركة حماس فقد أبلغت الأخيرة الموفد القطري عن مطالبها من بينها مضاعفة عدد تصاريح العمل التي تمنحها إسرائيل لفلسطينيي القطاع، وتوسيع المنطقة الصناعية في شرقي قطاع غزة، واستئناف تزويد القطاع بالكهرباء.

إيلي أفيدار يفضح «الدوحة»

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، اتهم عضو الكنيست الإسرائيلي، إيلي أفيدار، في حديث لسكاي نيوز عربية، قطر بانتهاج أسلوب الخداع في التصريح بعلاقاتها مع إسرائيل التي امتدت على مدار سنوات.

وأوضح أفيدار أن "لقطر علاقات مع إسرائيل من قبل 1995"، لافتا إلى أنه يذكر أنه في العام 2000، احتضنت قطر مؤتمر القمة الإسلامية، مشيرا إلى أن الدوحة كذبت خلاله على الدول قائلة إنها أقفلت مكتب العلاقات التجارية الإسرائيلي "لكنني كنت هناك، طلبوا مني أن أصمت وألا أغادر البيت وأن تبقى السفارة مغلقة.. هذا أسلوب قطر، أسلوب الخدع والكذب".