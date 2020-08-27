الأمم المتحدة تدعو إلى تعزيز التعاون للحد من وطأة كوفيد-19 على السياحة

دعت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء 25 أوت 2020، إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول للحد من "الوطأة المدمرة" لوباء كوفيد-19 على القطاع السياحي..
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في بيان إنه "خلال الأشهر الخمسة الأولى من السنة، تراجعت حركة وصول السياح الأجانب إلى الدول بأكثر من النصف وتمت خسارة حوالى 320 مليار دولار من العائدات السياحية"
وقد تصل الخسائر الإجمالية للعام 2020 إلى أكثر من 900 مليار دولار بحسب ارقام الأمم المتحدة.
وأكدت ساندرا كارفاو من المنظمة العالمية للسياحة التابعة للأمم المتحدة أن "القيود على السفر في العالم منذ منتصف مارس كانت لها انعكاسات مدمرة على قطاع السياحة".
أ ف ب
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