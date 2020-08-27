تعيين أول سيدة بمنصب مدير عام في وزارة الخارجية السعودية

عينت وزارة الخارجية السعودية، اليوم الثلاثاء، أحلام ينكصار، مديرا عاما للإدارة العامة للشؤون الثقافية في الوزارة.

موسكو - سبوتنيك. وأشارت الوزارة، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية، اليوم، إلى أن أحلام أول سيدة يتم تعيينها بمنصب مدير عام في الوزارة.

وينكصار حاصلة على درجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية من جامعة لندن، كما عملت ضمن فريق مكتب وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية.

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وعملت أيضا نائبة لرئيس القسم الاقتصادي والثقافي بالسفارة السعودية في لندن؛ وعملت مسؤولة الملف الاقتصادي والثقافي في إدارة أمريكا الشمالية بوزارة الخارجية.

وتولت، خلال مشاركاتها، التنسيق الدبلوماسي في الأمانة العامة للجنة سفراء السعودية في أوروبا؛ وشاركت في تمثيل المملكة في الدورة الـ72 للجمعية العامة للأمم المتحدة