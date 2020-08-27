الجيش الروسي يقدم تفسيره لحادث الاحتكاك مع القوات الأمريكية في سوريا

جرت أمس الأربعاء، محادثة هاتفية بين رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، ورئيس هيئة الأركان المشتركة للقوات المسلحة الأمريكية، الجنرال مارك ميلي، وفقًا لموقع روسيا اليوم.
ناقش الطرفان الحادث الذي وقع يوم أمس في شمالشرق سوريا بين دورية الشرطة العسكرية للقوات المسلحة الروسية وعسكريين أمريكيين.
ولفت رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية انتباه الجانب الأمريكي إلى أن الجانب الروسي أبلغ قيادة التحالفالدولي لمكافحة الإرهاب مسبقًا بمرور طابور الشرطة العسكرية الروسية، وفقًا للإجراءات الحالية، إلا أن أفرادًا عسكريين أمريكيين حاولوا عرقلة الدورية الروسية.
واستجابة لذلك، اتخذت الشرطة العسكرية التابعة للقوات المسلحة الروسية التدابير اللازمة لمنع وقوع الحادث ومواصلة تنفيذ مهمتها.
وأثناء المكالمة الهاتفية تم تزويد الجانب الأمريكي بالتفسيرات الشاملة للموقف.
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