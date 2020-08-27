وزير الخارجية الأمريكي يصل سلطنة عمان

وصل وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو إلى سلطنة عمان، اليوم الخميس، في إطار جولة بالشرق الأوسط بعد اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة لتطبيع العلاقاتبين إسرائيل ودولة الإمارات أُعلن في 13 أغسطس.
من المتوقع أن يلتقي بومبيو السلطان هيثم بن طارقآل سعيد الذي تولى السلطة في يناير/ كانون الثاني بعد وفاة السلطان قابوس بن سعيد، الذي قضى نصف قرن على رأس الدولة الخليجية.
وقبل وصوله إلى عُمان، زار بومبيو القدس والسودان والبحرين والإمارات.
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