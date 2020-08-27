رقم يومي غير مسبوق لمتعافي كورونا بالمغرب

كتبت أسماء لمنور في الخميس 27 أغسطس 2020 10:17 صباحاً - منذ 16 دقيقة

أعلنت المغرب، الأربعاء، عن تعافي 2293 من فيروس كورونا خلال 24 ساعة، وهو رقمٌ يومي غير مسبوق .

وبحسب السلطات الصحية في المملكة، فإن 2293 من المصابين بالوباء تماثلوا للشفاء بعد تلقي الرعاية الطبية.

وأوضحت الوزارة، خلال التصريح الصحفي اليومي، أن نسبة فتك فيروس كورونا في البلاد وصلت إلى 1.8 في المئة ،وان إجمالي المصابين بالبلاد ارتفع إلى 55 ألفا و864.

وارتفعت نسبة الفتك بعد تسجيل 29 حالة وفاة جديدة من جراء فيروس كورونا المستجد، فيما وصلت حصيلة ضحايا الفيروس المسبب لجائحة كوفيد-19 إلى 984.

تكلفة علاج كورونا

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في غضون ذلك، نقل موقع “هسبريس” المغربي، عن الخبير الصحي المغربي، جعفر هيكل، أن المريض الواحد بفيروس كورونا في البلاد يكلف مبلغا يتراوح بين 1500 و2000 دولار

أما الشخص المصاب الذي يتلقى العلاج في البيت بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا المستجد، فيكلف رقما أقل يقل عن 400 دولار، وفق المصدر نفسه.

وسجل المغرب ارتفاعا ملحوظا في عدد إصابات ووفيات فيروس كورونا، خلال الآونة الأخيرة، وسط دعوات للمواطنين إلى مراعاة الإرشادات الوقائية من قبيل التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة.

وبعدما أعلنت المملكة، دخولها إلى المرحلة الثالثة من تخفيف الحجر الصحي، أعادت السلطات إغلاق عدد من المدن، في مسعى إلى كبح تفشي الوباء.

وفي أغسطس الجاري، حذر العاهل المغربي، الملك محمد السادس، من إعادة فرض الحجر الصحي الشامل في حال تواصل ارتفاع المصابين بفيروس كورونا المستجد.

ونبه الملك المغربي، في خطاب موجه إلى الشعب بمناسبة “ثورة الملك والشعب”، إلى تبعات هذه الخطوة المحتملة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.